Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Çocuklarımız İçin Tüm Gücümüz ile Çalışmaya Devam Edeceğiz"

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye'nin spor tesislerinden eğitim alan kursiyerlerinin düzenlediği yaz okulu kapanış etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çocuklara ve gençliğe büyük önem veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği aktiviteler ile ilçenin sakinlerinin ve çocukların gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Belediye bünyesinde bulunan spor tesislerinde yaz boyunca eğitim alan kursiyerler, hazırladıkları özel gösteri ile hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı hem de yaz okullarının kapanışını yaptı. Behiç Erkin Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene Belediye başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

"32 bin 624 vatandaşımız yararlandı"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde 30 Ağustos coşkusunu yaşamak ve yaz okullarımızın kapanış töreni için bir aradayız. Zafer Bayramı'mızın 102'nci yılını kutlarken, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, özlem ve minnet ile anıyorum. 1999'da göreve geldiğimizde Tepebaşı'nda spor yapılabilmesi için bir saha bile yoktu. Bugün ulaştığımız noktada ise belediyemizin tesislerinden 2023-2024 döneminde toplam 32 bin 624 vatandaşımız yararlandı. Farklı noktalarda çok sayıda kaliteli tesisi kentimize kazandırdık. Yüzmeden basketbola, modern danstan pilatese hatta su jimnastiğine kadar birçok branşı uzman eğitmenlerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün sadece Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'mizi senede 25 bin kişi kullanıyor. Yunus Emre Spor Tesisleri'mizi 10 bin kişiye yakın kullanan var. Cimnastik salonumuzdan çevre illerden gelen sporcular bile faydalanıyor. Bugün de burada olan, dönem boyunca Tepebaşı bünyesinde spor yapan her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Çocuklarını bizlere emanet eden anne ve babalara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çocuklara ve gençliğe büyük önem veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz."

Yaz boyunca düzenlenen tekvando, cimnastik, aikido ve modern dans kursuna katılan öğrenciler, hazırladıkları özel gösteriyle katılımcılardan tam not aldı. Gösterilerin ardından Belediye'nin Rekreasyon Birimi tarafından çeşitli yarışmalar düzenlendi.