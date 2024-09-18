Mahmudiye\'nin Kurtuluşu Kutlandı

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mahmudiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü programına katıldı.

Mahmudiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Mahmudiye'de tören düzenlendi. Mahmudiye Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Mahmudiye Kaymakamı Semanur Kalkan, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, ilçenin kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Mahmudiye Kaymakamlığın ve Mahmudiye Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Çelen sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarının ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bugün bu kutlamaları yapabiliyorsak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesindedir. Onları saygı ve minnetle anıyorum. Mahmudiyemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlu olsun" dedi.