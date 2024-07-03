Tepebaşı Belediyesi Eskişehirlileri Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı Belediyesi Eskişehirlileri Sporla Buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen egzersiz programları ile Eskişehirliler açık havada spor yapma imkanı buluyor. Haftanın dört günü gerçekleştirilen etkinliklerde uzman spor eğitmenleri eşlik ediyor.

03.07.2024 12:16  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen egzersiz programları, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlıklı bir ortamda spor ile buluşması amacıyla düzenlediği etkinlikler sürüyor. Pazartesi günleri dışında haftanın dört günü düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Sabah egzersizleri salı ve perşembe günleri 10.00 ile 11.00 saatlerinde, Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak Parkı'nda, 09.30 ile 10.30 saatlerinde Şeker Mahallesi Şeker Parkı'nda, çarşamba ve cuma günleri 10.00 ile 11.00 saatlerinde Şht. Pyd. Kmd. Er Savaş Kubaş Parkı'nda 10.00 ile 11.00 saatlerinde yapılıyor.

Hafta sonu zumba ve yoga

Zumba etkinliği de 7 Temmuz ve 8 Eylül günleri arasında her pazar günü 11.00-12.00 saatlerinde Özdilek yanı koruluk alanda yapılacak. Yoga ise Özdilek yanı koruluk alanda her pazar günü 12.30-13.30 saatlerinde ve 7 Temmuz ve 8 Eylül günleri arasında arasında gerçekleştirilecek. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı yoga yapılacak bir diğer adres olacak ve etkinlik 6 Temmuz ve 7 Eylül günlerinde her cumartesi günü 10.00-11.00 saatlerinde devam edecek.

Egzersiz programlarına katılmak isteyen vatandaşların havlu, su ve matlarını yanlarında getirmesi gerekecek.

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Eskişehirlileri Sporla Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
11:09 Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 14:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Eskişehirlileri Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement