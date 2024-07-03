Tepebaşı Belediyesi Eskişehirlileri Sporla Buluşturuyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen egzersiz programları, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlıklı bir ortamda spor ile buluşması amacıyla düzenlediği etkinlikler sürüyor. Pazartesi günleri dışında haftanın dört günü düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Sabah egzersizleri salı ve perşembe günleri 10.00 ile 11.00 saatlerinde, Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak Parkı'nda, 09.30 ile 10.30 saatlerinde Şeker Mahallesi Şeker Parkı'nda, çarşamba ve cuma günleri 10.00 ile 11.00 saatlerinde Şht. Pyd. Kmd. Er Savaş Kubaş Parkı'nda 10.00 ile 11.00 saatlerinde yapılıyor.

Hafta sonu zumba ve yoga

Zumba etkinliği de 7 Temmuz ve 8 Eylül günleri arasında her pazar günü 11.00-12.00 saatlerinde Özdilek yanı koruluk alanda yapılacak. Yoga ise Özdilek yanı koruluk alanda her pazar günü 12.30-13.30 saatlerinde ve 7 Temmuz ve 8 Eylül günleri arasında arasında gerçekleştirilecek. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı yoga yapılacak bir diğer adres olacak ve etkinlik 6 Temmuz ve 7 Eylül günlerinde her cumartesi günü 10.00-11.00 saatlerinde devam edecek.

Egzersiz programlarına katılmak isteyen vatandaşların havlu, su ve matlarını yanlarında getirmesi gerekecek.