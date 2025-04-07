Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, Kadınların Emeklerini Sergiliyor

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, kadınların ürettiği örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünleri kent halkı ile buluşturmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların emeklerini değerlendirmeleri için 2016 yılında hizmete sunduğu Hanımeli Sokağı, el işi ürünleri ve yöresel ürünleri haftanın 7 günü vatandaşlar ile bir araya getiriyor. Hanımeli Sokağı, 10.30-19.00 saatleri arasında haftanın 7 günü farklı konseptlerle Eskişehirliler ile buluşuyor. Sokakta yer alan stantlar ile örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Hanımeli Sokağında Pazartesi el ürünleri (bireysel stantlar), Salı el ürünleri (bireysel stantlar), Çarşamba el ürünleri (bireysel stantlar), Perşembe el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), Cuma yöresel ürünler (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), bireysel stantlar, Cumartesi ve Pazar günleri de el ürünleri (bireysel stantlar) kent halkı tarafından ziyaret ediliyor.

Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi'nde Kanatlı AVM arkasında hizmet veriyor.