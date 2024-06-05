Tepebaşı Belediyesi İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırırken, seralarında ürettiği çiçeklerle de ilçe genelinde renkli bir görüntü oluşturmayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, larvasit çalışmalarını ve uçkun (sinek türleri) ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe halkının sağlık ve rahatı için belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Belediye'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki seralarda yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını renklendiriyor. 75 dönümlük arazideki seralarda ve fidanlık alanda, bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi de gerçekleştiriliyor. Belediye, kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde binlerce kışlık ve yazlık çiçek yetiştirirken, üretime de 4 mevsim devam ediyor. Serada yetiştirilen çiçekler, bitkiler ve çeşitli ağaçlar ile ilçenin parkları, sokakları, refüjleri renkli bir görünüm kazanmış oluyor.