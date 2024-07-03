Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Denetimlerine Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki işletmelerde kalite ve hijyeni sağlamak amacıyla Mavi Bayrak denetimlerine devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, işletmelerin kendini yenileyen ve geliştiren kuruluşlar olması hedefiyle yürüttüğü Mavi Bayrak uygulamasına devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Ağı'na üye olan Belediye, uygulama ile kalite ve hijyen konusunda ilçe halkına sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor. Uygulama kapsamında işletmeler hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor.

Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Belediye önderliğinde Eskişehir Lokantacılar Odası, Eskişehir Ticaret Odası ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası temsilcilerinden oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Bu kapsamda, 12 işletmeye de rutin denetimler gerçekleştirildi.

Bölge genelinde yapılan denetimler sonucu Mavi Bayrak almaya hak kazanmış 34 işletme bulunuyor. Yetkililer, Mavi Bayrak başvurularının Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne, '0(222) 211 40 00/ 3085' numaralı telefondan yapılabildiğini iletti.