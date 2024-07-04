Tepebaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Yaz Eğitimleri

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde yaz dönemi eğitimleri başlıyor. 22 farklı branştaki ücretsiz eğitimler için kayıtlar, çevrim içi olarak 6 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te alınacak.

29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek yaz dönemi eğitimleri için kayıtlar, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te çevrim içi olarak alınacak. Ücretsiz düzenlenecek ve 22 farklı başlıkta verilecek eğitimler arasında gençler için birçok seçenek bulunuyor.

Belediye yetkilileri, kayıt bağlantısının 6 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te "esktgm" adlı sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını bildirdi. Kurslar ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0 (222) 322 18 45 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.