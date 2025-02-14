Tepebaşı Belediyesi Sevgililer Günü Konseri Düzenledi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Opera Salonu'nda Sevgililer Günü'ne özel konser düzenledi.

Türk Sanat Müziği Korosu, Sevgililer Günü konserini, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Opera Salonu'nda gerçekleştirdi. Konsere, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra meclis üyeleri ve birçok müziksever katıldı. Ücretsiz düzenlenen konserde koro, sevilen sanat müziği eserlerini icra etti.

"İnsanoğlu sevgisiz yaşayamaz"

Konser sonunda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "İnsanoğlu sevgisiz yaşayamaz. Ama bazen insanlar birbirlerine sevdiğini söylemeye çekinir. Bence sevgi hapşırık gibidir. Geldiği zaman hemen söylenmeli. O nedenle hepinizin Sevgililer Günü'nü kutluyorum. İdil şefimiz bizim yıllardır çalıştığımız değerli hocamız. Saz üstatları ve koro da müthiş. Müziğin olduğu yerde nezaket, zariflik, sevgi ve saygı var. Hepinizi tek tek kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç da koroya katılarak 'Gül dalında bülbülün olsam' isimli parçayı seslendirdi.