Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilir Şehirler 2040 Atölyesi düzenledi

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(ESKİŞEHİR) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Gelecek Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen Genç Gelecek Merkezi Projesi (GEGEM) kapsamında "Sürdürülebilir Şehirler 2040 Atölyesi" Tepebaşı Belediyesi paydaşlığında yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirilen çalışmalara destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile Gelecek Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen GEGEM kapsamında Sürdürülebilir Şehirler 2040 Atölyesi düzenlendi.

Kalkınmanın temel taşlarından olan sürdürülebilir şehirler konusunda gençlerin farkındalığını artırmak, sorumluluk almalarını teşvik etmek, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri bir alan açmak ve harekete geçmelerini desteklemek amaçlanan atölyede, Gelecek Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve gelecek senaryoları oluşturmayı sağlayan Gelecekten Öğrenme Kuramı (GÖK) Metodolojisi'nden yararlanıldı. Gelecek Araştırma Enstitüsü kurucu üyesi ve fütürist Samet Çelik, atölyede bir sunu gerçekleştirdi. Katılımcılar bir yandan gelecek senaryoları oluşturma deneyimi yaşarken, diğer yandan sürdürülebilirlik, sürdürülebilir şehirler için çözümler ve akıllı şehirler gibi konularda bilgi edindi.