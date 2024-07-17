Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Kursları Satranç Eğitimleriyle Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin 29 farklı merkezde ve 13 branşta çocuklar için düzenlediği Yaz Dönemi Çocuk Kursları devam ediyor. Eğitimlere katılan çocuklar, yaz tatillerini satranç oynayarak değerlendiriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocukların gelişimine katkı sunmak için düzenlediği Yaz Dönemi Çocuk Kursları kapsamında satranç kursları devam ediyor. Esentepe Belde Evi'nde uzman eğitmenler gözetiminde 6-12 yaş arası 33 çocuk, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavrıyor.

Çocuk programları hakkında bilgi almak isteyen veliler, 0 (222) 211 40 00/4205 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecek.