Tepebaşı'nda 2024'te 19 bin metrekarelik Yeni Parklar Hizmete Girdi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, 2024 yılında 19 bin 201 metrekarelik sekiz yeni park alanını Eskişehirlilerin hizmetine sundu. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "2024 yılı sonu itibarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 12,2 metrekareye ulaştı. Tepebaşı, kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge oldu" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca yapılan çalışmalar ile ilçeye 19 bin 201 metrekarelik sekiz yeni park kazandırıldı. Öte yandan, 40 bin 653 metrekare alana sahip 16 adet park da yenilenerek hizmete sunuldu. Çalışmalar sonucunda ilçedeki toplam park alanı da 2 milyon 437 bin 400 metrekareye ulaştı.

Başkan Ataç da Tepebaşı'nda gerçekleştirilen yeşil alan çalışmalarının başarıya ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Tepebaşı bölgemiz, bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu, insanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. 2024'te 19 bin 201 metrekarelik sekiz yeni parkı kent halkımızın hizmetine sunduk, 16 adet parkımızı da yeniledik. 2024 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 12,2 metrekareye ulaştı. Tepebaşı, kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge oldu, bunun için çok mutluyum."

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde park yapım, onarım ve yenileme çalışmalarının aksatılmadan sürdürüleceğini bildirdi.