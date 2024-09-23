Tepebaşı'nda Eşsiz Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Eşsiz Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi

Tepebaşı Belediyesi, ofislerden çıkan kağıt atıklarını geri dönüşümle yeniden kullanma imkanı sunan bir atölye kurdu. 15 yılda 180 bin kağıt geri dönüştürüldü ve 33 bin çocuğa eğitim verildi. Başkan Ataç, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bu atölyenin önemine dikkat çekti.

23.09.2024 11:41
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Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir atölye yok

Tepebaşı Belediyesi binasındaki ofislerden çıkan kağıt atıklar geri dönüşümle tekrar kullanıma sunuluyor

15 yılda 180 bin kağıdı el emeğiyle geri dönüştürdüler

33 bin çocuğa el işçiliği ile kağıt dönüşümü eğitimi verildi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç:

"Bırakın belediyeleri Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir atölye yok"

ESKİŞEHİR - Tepebaşı Belediyesi binasındaki ofislerden çıkan kağıt atıklar geri dönüşüme sokularak tekrar kullanıma sunuluyor. Başarılı bir çalışma yürütülen Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi hakkında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bırakın belediyeleri Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir atölye yok" dedi.

Tepebaşı Belediyesi hizmet binasındaki ofislerde kullanıldıktan sonra atığa çıkan kağıtlar ve Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a gelen buket çiçekler, Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde tekrardan değerlendiriliyor. Atık kağıtlar ve kuru çiçekler bazı fiziksel işlemlerden geçirilerek önce kağıt hamuruna, daha sonra el yapımı kağıda dönüştürülüyor. Belediyenin etkinlikleri için davetiye, plaket, teşekkür belgesi, sertifika ve yeni yıl kutlama kartı gibi ürünlere dönüştürülen atık kağıtlar ve kuru çiçekler, her yıl binlerce kişiye ulaşıyor. Kurulduğu 2009 yılından bu yana 180 binden fazla kağıdın üretildiği, 33 binden fazla çocuğa da el işçiliği ile kağıt üretiminin eğitimi verildiği merkez hakkında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Burada çok ciddi bir emek var. Belediye'ye katkıları var. Atık kağıdı kurtarmış oluyoruz ve yeni kağıda dönüştürüyoruz" dedi.

"Bırakın belediyeleri Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir atölye yok"

Tepebaşı Belediyesi merkez binasında kurdukları atölyenin bir örneğinin daha bulunmadığını, bu atölye sayesinde hem tasarruf edildiğini hem de sanat ortaya konulduğunu belirten Başkan Ataç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu atölyeyi hazırladık, kağıt üretimleri başladı. Yıllar geçtikçe yavaş yavaş 2009'dan itibaren duvarımızı kartlarla kapladık. Bu kartların içerisinde çok değerli şeyler var. Kartları takip edip biriktiren insanlar var çünkü her yerde bulunabilecek bir şey değil. Bu zaman zarfında yaklaşık 33 bin çocuk kursiyerimiz oldu. Kursiyerlerimiz kağıt yapıyorlar, çevreyle alakalı başka bilgilerde veriliyor. Türkiye'de var olan bir şey değil. Bazı noktalarda kağıt yapılıyor ama bu şekilde dönüşmüyor. Burada çok ciddi bir emek var. Belediye'ye katkıları var. Atık kağıdı kurtarmış oluyoruz ve yeni kağıda dönüştürüyoruz. Önemli günler de var. İnsanlar bunları muhafaza ediyorlar, saklıyorlar. Burada tasarruf var. Bu noktada insanlar keyifle çalışıyorlar. Bu atölyeyi gezdirmekten ben her zaman onur duyuyorum. Bırakın belediyeleri Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir atölye yok. Burası bizim göz bebeğimiz, çok değer veriyoruz."

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Tepebaşı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Eşsiz Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi - Son Dakika

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