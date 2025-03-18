Tepebaşı'nda Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Geleneksel İftar Programı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sakintepe Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç, katılımcılara hayırlı ramazanlar diledi.

18.03.2025 13:04
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sakintepe Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi, ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar sofralarını kurmaya devam ediyor. Son olarak Sakintepe Mahallesi'nde kurulan iftra programına Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Sakintepe Mahalle Muhtarı Osman Alem, Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Ataç, iftar sofrasına yoğun katılım gösteren vatandaşlarla selamlaşaeak hayırlı ramazanlar diledi.

Mahalle sakinleri ise Tepebaşı ve Sakintepe'de gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirterek Başkan Ataç'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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