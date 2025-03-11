Tepebaşı'nda Gençlere Ücretsiz Eğitim Fırsatları - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Gençlere Ücretsiz Eğitim Fırsatları

Tepebaşı Belediyesi, 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde bahar dönemi eğitimleri kapsamında gençlere kağıt takı ve sepet örme kursu gibi 14 farklı branşta ücretsiz eğitimler sunuyor. Kursa katılan gençler, uzman eğitmenler eşliğinde eğlenceli bir deneyim yaşıyor.

11.03.2025 15:59  Güncelleme: 16:06
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hizmet veren 29 Ekim Gençlik Merkez'inde, bahar dönemi eğitimleri başladı. Ücretsiz düzenlenen 14 farklı branştaki eğitimler arasında yer alan kağıt takı ve sepet örme kursu da yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl binlerce kişinin faydalandığı 29 Ekim Gençlik Merkezi ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Ücretsiz olarak düzenlenen bahar dönemi programları 14 farklı branşta, 750 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Programlar kapsamında gençlere; sanattan spora, yabancı dillerden yaratıcı etkinliklere kadar pek çok eğitim olanağı sunuluyor.

29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimler arasında yer alan kağıt takı ve sepet örme kursu da yoğun katılımla gerçekleşiyor. Haftada 1 gün gerçekleştirilen kursa katılan 25 kişi, uzman eğitmenler eşliğinde  kağıttan takı yapmayı ve sepet örmeyi öğreniyor.

Kursiyerler, verilen eğitimlere ilişkin şunları söyledi:

-Nefise Seçer: "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a bu kursu açtığı için teşekkür ediyorum. Burada sepet örmeyi öğreniyoruz, kağıt takı yapıyoruz. İhtiyacımız olan aksesuarları yapıyoruz."

-Merve Küçükyılmaz: "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz kurslar açarak bize güzel ortamlar sağladığı için teşekkür ediyorum. Kurslarımız çok eğlenceli. Evimizi güzelleştirmek için dekor olarak kullanacağımız aksesuarlar öğreniyoruz. Çok keyifli geçiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Gençlere Ücretsiz Eğitim Fırsatları - Son Dakika

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