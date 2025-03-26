Tepebaşı'nda Yaşlılara İftar Programı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda kendileri için düzenlenen iftara katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Deneyimli vatandaşlarımız için ne yapsak az. Özöğüt Ailesi'nin destekleriyle hayata geçirdiğimiz Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde sakinlerimize gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, duyarlı vatandaşların desteklerini Eskişehir'e kazanım olarak sunmaya devam ederken, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri için de faaliyetlerine devam ediyor. Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla birçok etkinliğe katılan Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri, bu kez kendileri için düzenlenen iftar programına katıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde iftara katılan deneyimli vatandaşlar, iftarın ardından aralarında merkez sakinlerinin de olduğu Deneyimliler Türk Halk Müziği Korosu konseriyle keyifli saatler geçirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Deneyimli vatandaşlarımız için ne yapsak az. Özöğüt Ailesi'nin destekleriyle hayata geçirdiğimiz Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde sakinlerimize gözümüz gibi bakıyoruz. Onların mutluluğu, sağlığı bizim için çok önemli. Razaman Ayı'nın bereketini onlarla da paylaşmak bize huzur veriyor" diye konuştu.