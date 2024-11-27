Terhune'de Bir Ceset Daha Bulundu

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Libya'nın batısında çok sayıda toplu mezarın bulunduğu Terhune kentinde kimliği belirsiz bir cesede daha ulaşıldı.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamada, Terhune kentinde kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kuruma bağlı ekiplerin güvenlik güçleri ile koordineli şekilde Terhune'deki Sakiye bölgesinde yapılan kazıda kimliği belirlenemeyen bir ceset bulduğu kaydedilen açıklamada, cesetten DNA eşleştirmeleri için örnek alınarak adli tıpa sevk edildiği aktarıldı.

Terhune, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarılmıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'de ve Trablus'un güneyinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşıldı.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, kontrol ettiği bölgelerde muhalif gördüğü sivilleri ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.