Terhune'de Toplu Mezar DNA Eşleştirme Devam Ediyor

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Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde Halife Hafter yanlısı "Kaniyat" milislerinin sorumlu tutulduğu toplu mezarlardan alınan DNA örneklerinin kayıp kişilerle eşleştirilme işlemleri devam ediyor.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumunun açıklamasına göre, yetkililer, bilim kurulu ile toplu mezarlardan alınan DNA örneklerinin kayıp kişilerle eşleştirildiği raporları değerlendirmek için bir toplantı düzenledi.

Terhune'de bulunan toplu mezarlardan alınan DNA örneklerinden birinin Terhuneli Misbah Salih Dırah'a ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

DNA sonuçlarının ilgili işlemlerin yapılması için Libya Başsavcılığına iletildiği kaydedildi.

Terhune, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'de ve Trablus'un güneyinde çok sayıda toplu mezara ve cesede ulaşıldı.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, kontrol ettiği bölgelerde muhalif gördüğü sivilleri ve rakip saydığı aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.