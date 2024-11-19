Terkos Gölü\'nde Sonbahar Renk Cümbüşü

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Ali AKSOYER/ Arnavutköy'deki Terkos Gölü'nde yeşil bitkilerin sonbaharla birlikte renk değiştirmesi görsel şölen oluşturdu. Göldeki manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'un su kaynaklarından Durugöl olarak da bilinen Terkos Gölü'nün Arnavutköy'de kalan kısmında, sonbaharla birlikte gölün kıyı kesimlerinden yüzeye yayılan yeşil renkli bitkilerin renk değişimi görsel şölen oluşturdu. Gölün yüzeyinin bazı kısımları pembeye dönüştü. Göl havadan görüntülendi.