Terme'de Çiftçilere Feromon Tuzak Desteği - Son Dakika
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Terme'de Çiftçilere Feromon Tuzak Desteği

Terme\'de Çiftçilere Feromon Tuzak Desteği

Terme Belediyesi, kahverengi kokarca için 1000 feromon tuzak dağıtacak, toplamda 1250 tuzak olacak.

23.09.2024 19:18
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Terme Belediyesi, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele için çiftçilere 1000 feromon tuzak dağıtacak.

Terme Kaymakamlığı"nda düzenlenen kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele toplantısına katılan Belediye Başkanı Şenol Kul, çiftçilere destek olmak ve ilçeyi kahverengi kokarca zararlısından kurtarmak amacıyla belediye olarak 1000 feromon tuzak dağıtacaklarını açıkladı.

Toplantıda Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele için dağıtacağı 250 adet feromon tuzağına ek olarak, Terme Belediyesi de 1000 adet tuzak dağıtarak, toplamda 1250 feromon tuzağının ilçedeki çiftçilere ulaştırılacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Şenol Kul, feromon tuzağın hazırlık aşamasında olduğunu ifade ederek, "Terme'nin bereketli topraklarını korumak ve çiftçilerimizin emeğini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz. 1000 adet feromon tuzağımız hazırlanıyor, kısa süre içinde çiftçilerimize dağıtmış olacağız. Kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelede belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız ve onların sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz." dedi.

Terme'nin tarımsal üretimini koruyacaklarını ifade eden Kul, "200'e yakın bitkiyi etkileyen bu zararlıya karşı çiftçimizin yaşadığı sorunların farkındayız. Bu yıl özellikle fındık üreticimiz büyük zarara uğradı. Bu zararın en aza indirilmesi için bakanlığımız ve milletvekillerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu zararlıya karşı atılacak her adımın destekçisi ve takipçisiyiz. Bu beladan ilçemizi hep birlikte çalışarak kurtaracağız." diye konuştu.

Toplantıya Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ilgili kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terme'de Çiftçilere Feromon Tuzak Desteği - Son Dakika

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