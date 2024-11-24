Samsun'un Terme ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.
Törene, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Terme'de Öğretmenler Günü Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?