Terme ilçesinde bir kişinin evinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, A.U'nun (56) ikametine düzenledikleri operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 22 adet tabanca fişeği ele geçirdi.
Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Terme'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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