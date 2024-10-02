Terme'nin Turizm Potansiyeli - Son Dakika
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Terme'nin Turizm Potansiyeli

Terme\'nin Turizm Potansiyeli

Terme, kültürel ve doğal zenginlikleri ile turizmi artırmayı hedefliyor.

02.10.2024 11:17
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Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti.

Ziyarette Terme'nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra bölgenin turizm alanında daha fazla tanıtılması için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Kul, tarihi kaynaklarda Terme'nin Amazon kadınlarının yaşadığı bölge olarak dikkati çektiğini belirterek, "Bu tarihi geçmişin yanı sıra Terme, sahilleri, doğal gölleri ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilere benzersiz bir turizm deneyimi sunuyor. Bölgede bulunan kuş cenneti 275 farklı kuş türüne ev sahipliği yaparken, Gölardı Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Amazon Tabiat Parkı da doğa ve tarih meraklısı turistleri cezbedecek güzellikteki nadir yerlerden." dedi.

Terme'nin doğa ve tarih turizmi açısından büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"Bu değerlerimizi daha fazla ön plana çıkarmak, keşfedilmemiş güzelliklerimizi tanıtmak ve turizmde hak ettiği yere ulaşmak adına kapsamlı projeler geliştiriyoruz. Amacımız, Terme'yi doğa ve tarih meraklılarının gözdesi haline getirerek turizmden daha fazla pay almasını sağlamak. Terme, keşfedilmeyi bekleyen bir cennet, Samsun'umuzun göz kamaştıran, saklı hazinesi. Bölgenin turizm potansiyelini artırmak için yerel ve ulusal düzeyde tanıtım faaliyetlerimizi yoğunlaştırarak, sürdürülebilir turizm anlayışıyla bu doğal ve kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarma hedefindeyiz."

Almaz da özellikle doğa turizmi ve tarih meraklılarına hitap eden yeni projelerle bölgeyi ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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