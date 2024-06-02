Termometreler 40 dereceyi aştı vatandaş piknik alanlarına akın etti - Son Dakika
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Termometreler 40 dereceyi aştı vatandaş piknik alanlarına akın etti

Adana'nın Kozan ilçesinde termometrenin 40 dereceyi aşmasıyla birlikte vatandaşlar doğal tabiat parkına ve soğuk su kaynaklarına akın etti. Meteorolojinin aşırı sıcak uyarısı yaptığı Adana'nın Kozan ilçesinde termometreler 40 derece ve üzerini gösterirken nemle birlikte sıcaklık daha yoğun hissedildi. Vatandaşlar aşırı sıcak nedeniyle tabiat parkı ve doğal kaynak sularına akın ederek serinlemeye çalıştı.

02.06.2024 23:14
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Termometreler 40 dereceyi aştı vatandaş piknik alanlarına akın etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde termometrenin 40 dereceyi aşması ile birlikte vatandaşlar doğal tabiat parkına ve soğuk su kaynaklarına akın etti.

Meteorolojinin aşırı sıcak uyarısı yaptığı Adana'nın Kozan ilçesinde termometreler 40 derece ve üzerini gösterirken nemle birlikte sıcaklık daha yoğun hissedildi. Vatandaşlar bir anda bastıran aşırı sıcak nedeni ile tabiat parkı ve doğal kaynak sularına akın ederek serinlemeye çalıştı. Alapınar Mesire Alanında gençler doğal kaynak suyuna girerek serinlerken, Dağılcak Tabiat Parkında ise aileler kaynak suda hem serinledi hem de aileleri ile birlikte piknik yaptı.

Aşırı sıcaktan kaçtıklarını ve serinlemek için geldiklerini aktaran Levent Biçer, aşırı sıcak olduğunu söylenenden, hissedilenin daha da sıcak olduğunu ifade etti.

İkranur Biçer ise, "Kendimizce serinlemek için bir yer bulduk" diyerek, "50 dereceyi yaz başında hissediyoruz şuan Temmuz Ağustos ayını düşünemiyoruz" dedi

Kozan'da bir günde aşırı sıcak hava ile karşılaştıklarını kaydeden Sultan sarraf ise hissedilir sıcağın 40 derece üzeri olduğunu kaydederek ailesi ile birlikte su kaynaklarına geldiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Termometreler 40 dereceyi aştı vatandaş piknik alanlarına akın etti - Son Dakika

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