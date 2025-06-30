Terracotta Savaşçıları Perth\'te Sergileniyor

PERTH, 30 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Perth kentindeki Batı Avustralya Müzesi Boola Bardip Genel Müdürü Alec Coles, müzede devam eden ve Çin'in dünyaca ünlü Terracotta Savaşçıları'nı konu alan serginin, Avustralyalıların Çin kültürüne ilişkin anlayışını derinleştireceğini söyledi.

"Terracotta Savaşçıları: İlk İmparatorun Mirası" başlıklı sergi cumartesi günü halka açılmıştı.

Coles, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Bu serginin birçok Avustralyalıya, özellikle de Batı Avustralyalılara Çin tarihi ve kültürü hakkında daha iyi bir anlayış kazandırmasını bekliyorum" dedi.

Sekiz ay sürecek sergide, çoğu şimdiye kadar Çin'den hiç çıkmamış 100'den fazla antik Çin eseri sergileniyor.

2010 yılından bu yana müzenin CEO'su olarak görev yapan Coles, sergi fikrinin ilk olarak 2016 yılında gündeme geldiği kaydetti. Proje, müzenin Çin'in Shaanxi eyaletindeki ortaklarıyla yıllarca süren işbirliğinin ardından hayata geçirildi.

Son yıllarda Batı Avustralya'daki müzelerde düzenlenen en büyük sergi olan Terracotta Savaşçıları'nı yaklaşık 180.000 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Coles, Terracotta Savaşçıları'nın hikayesini zenginleştirmek ve serginin onların olağanüstü ölçeğini ve sanatsal değerini ortaya çıkarmak için multimedya dijital teknolojisinden yararlanıldığını ifade etti.

Coles, "Serginin çok sayıda turist çekmesini bekliyoruz. Bu da turizm ekonomisi için son derece önemli bir gelişme olacak" diye konuştu.

Serginin gelecekte devam edecek uzun vadeli bir ortaklığın başlangıcı olmasını temenni eden Coles, bu tür kültürel alışverişlerin uluslararası ilişkilerde hayati rol oynadığını vurguladı.