Ters Yönden Giden Araca 9 Bin TL Ceza

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Samsun'un İlkadım ilçesinde ters yönden giden otomobile 9 bin 267 lira trafik cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçildi.

Ekipler, Dikmen Caddesi'nden Atatürk Bulvarı istikametine ters yönde ilerleyen otomobil tespit etti.

Otomobilin sahibine, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi.