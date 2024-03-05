Tesla Fabrikasında Elektrik Kesintisi: Kundaklama Şüphesi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Berlin yakınlarında Grünheide'deki fabrikasında üretimi durma noktasına getiren elektrik kesintisinin sebebinin kundaklamadan kaynaklandığı belirtildi.
Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Gosen-Neu Zittau'da yanan bir elektrik direği Tesla'nın fabrikasının da bulunduğu bölgede elektrik kesintisine neden oldu.
Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ve polisin kundaklamayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
Tesla, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Alman basınına göre sabah vardiyasındaki çalışanlar tekrar evlerine gönderildi.
Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen, ilk bulguların doğrulanması durumunda bunun elektrik altyapısına yönelik alçakça saldırı olacağını belirterek, "Bunun sonuçları olacak. Burada binlerce insan temel hizmetlerden mahrum bırakıldı ve tehlikeye atıldı." ifadesini kullandı.
Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de Federal Başsavcının soruşturma başlatacağını belirterek, "Kritik altyapılarımıza yapılan saldırılar bir tür terörizmdir." değerlendirmesinde bulundu.
Elektrik direğinin yanması sebebiyle binlerce hanenin elektrik kesintisinden etkilendiği ifade edilerek, söz konusu bölgelere yeniden elektrik sağlandığı kaydedildi.
Öte yandan basındaki haberlere göre, elektrik direğinin kundaklanmasını aşırı solcu "Volkan Grubu" (Vulkangruppe) üstlendi. Grubun yayımladığı bildiride, "Bugün Tesla'yı sabote ettik." ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.
Polis, "Tesla fabrikasının yok edilmesi" istenen söz konusu bildirinin gerçek olup olmadığını araştırıyor.
Geçen hafta "Tesla'yı Durdurun" girişimiyle yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikasının yakınındaki ormanlık alanını yok edecek genişleme planını protesto etmişti.
Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.
Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık alana sahip mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.
Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.
Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, söz konusu genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.
Grünheide'de geçen hafta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.
İlk fabrika alanı için 92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Tesla Fabrikasında Elektrik Kesintisi: Kundaklama Şüphesi - Son Dakika
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde açılan sergide, usta öğretici Hatice Şehnaz Baykal ve 25 kursiyer kadının ürettiği minyatür, çini eser, hat sanatı eserleri ve tablo gibi eserler sergileniyor. Sergide yaklaşık 750 eser yer alırken, katkıda bulunanlara teşekkür eden Baykal, kentin kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmanın mutluluğunu dile getirdi. Sergi, 10 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından '6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Örnek ve diğer akademisyenler katıldı. Konferansta depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Rektör Altun, izolatörlerin kullanımı ve çelik yapıların önemine değindi. Ayrıca, deprem konusunda eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, tarımsal üretimi etkileyen faktörler ve kaynakların etkin kullanılması konularında önemli açıklamalarda bulundu. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve sektörel stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle birlikte tarımsal üretim planlaması süreci başlatıldı ve bu süreçte sözleşmeli tarım da düzenlemeler yapıldı. Toplantıda ayrıca, ekilmeyen arazilerin kiraya verilmesi, sözleşmeli üretim ve arazi toplulaştırılması gibi konular da ele alındı.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yılın 67'nci gününün 'Dünya Zonguldak Günü' olarak belirlenmesini istediklerini ifade etti. Çağlayan, Zonguldak'ın enerji üssü olarak anılmaya başladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisiyle Türkiye'nin göz bebeği haline geldiğini belirtti.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Resul Aslan (22) idaresindeki otomobil, yön levhasının beton kaidesine ve metal direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm gelir hedefi olduğunu belirterek, "2024'te Almanya bazında 7 milyon (turist) sayısını geçmeyi umuyoruz.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Arıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Sıddık Y. isimli kişi elektrik direğine çıkarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?