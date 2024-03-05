Tesla Fabrikasında Elektrik Kesintisi: Kundaklama Şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tesla Fabrikasında Elektrik Kesintisi: Kundaklama Şüphesi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Berlin yakınlarında bulunan fabrikasında elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik direğinin kundaklanması sonucu meydana gelen kesinti, üretimi durma noktasına getirdi. Alman polisi, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı. Tesla ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Elektrik kesintisi nedeniyle binlerce hane etkilendi, ancak elektrik yeniden sağlandı. Elektrik direğinin kundaklanmasını aşırı solcu bir grup üstlendiğini açıkladı. Geçen hafta ise Tesla'nın fabrika genişletme planını protesto eden aktivistler, ormanlık alanın korunmasını istemişti.

05.03.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Berlin yakınlarında Grünheide'deki fabrikasında üretimi durma noktasına getiren elektrik kesintisinin sebebinin kundaklamadan kaynaklandığı belirtildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Gosen-Neu Zittau'da yanan bir elektrik direği Tesla'nın fabrikasının da bulunduğu bölgede elektrik kesintisine neden oldu.

Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ve polisin kundaklamayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Tesla, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Alman basınına göre sabah vardiyasındaki çalışanlar tekrar evlerine gönderildi.

Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen, ilk bulguların doğrulanması durumunda bunun elektrik altyapısına yönelik alçakça saldırı olacağını belirterek, "Bunun sonuçları olacak. Burada binlerce insan temel hizmetlerden mahrum bırakıldı ve tehlikeye atıldı." ifadesini kullandı.

Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de Federal Başsavcının soruşturma başlatacağını belirterek, "Kritik altyapılarımıza yapılan saldırılar bir tür terörizmdir." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik direğinin yanması sebebiyle binlerce hanenin elektrik kesintisinden etkilendiği ifade edilerek, söz konusu bölgelere yeniden elektrik sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan basındaki haberlere göre, elektrik direğinin kundaklanmasını aşırı solcu "Volkan Grubu" (Vulkangruppe) üstlendi. Grubun yayımladığı bildiride, "Bugün Tesla'yı sabote ettik." ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

Polis, "Tesla fabrikasının yok edilmesi" istenen söz konusu bildirinin gerçek olup olmadığını araştırıyor.

Geçen hafta "Tesla'yı Durdurun" girişimiyle yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikasının yakınındaki ormanlık alanını yok edecek genişleme planını protesto etmişti.

Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık alana sahip mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.

Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.

Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, söz konusu genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Grünheide'de geçen hafta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.

İlk fabrika alanı için 92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Kaynak: AA

Berlin, Çevre, Suç, Enerji, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tesla Fabrikasında Elektrik Kesintisi: Kundaklama Şüphesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhuriyetin 100'üncü yılında üreten Gaziantep kadınları çini sergisi
    16:40 Cumhuriyetin 100'üncü yılında üreten Gaziantep kadınları çini sergisi

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde açılan sergide, usta öğretici Hatice Şehnaz Baykal ve 25 kursiyer kadının ürettiği minyatür, çini eser, hat sanatı eserleri ve tablo gibi eserler sergileniyor. Sergide yaklaşık 750 eser yer alırken, katkıda bulunanlara teşekkür eden Baykal, kentin kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmanın mutluluğunu dile getirdi. Sergi, 10 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.

  • ERÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi Deprem Konferansı Düzenledi
    16:39 ERÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi Deprem Konferansı Düzenledi

    Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından '6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Örnek ve diğer akademisyenler katıldı. Konferansta depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Rektör Altun, izolatörlerin kullanımı ve çelik yapıların önemine değindi. Ayrıca, deprem konusunda eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

  • Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Samsun'da Gerçekleştirildi
    16:39 Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Samsun'da Gerçekleştirildi

    Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, tarımsal üretimi etkileyen faktörler ve kaynakların etkin kullanılması konularında önemli açıklamalarda bulundu. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve sektörel stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle birlikte tarımsal üretim planlaması süreci başlatıldı ve bu süreçte sözleşmeli tarım da düzenlemeler yapıldı. Toplantıda ayrıca, ekilmeyen arazilerin kiraya verilmesi, sözleşmeli üretim ve arazi toplulaştırılması gibi konular da ele alındı.

  • AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Dünya Zonguldak Günü'nün belirlenmesini istedi
    16:38 AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Dünya Zonguldak Günü'nün belirlenmesini istedi

    AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yılın 67'nci gününün 'Dünya Zonguldak Günü' olarak belirlenmesini istediklerini ifade etti. Çağlayan, Zonguldak'ın enerji üssü olarak anılmaya başladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisiyle Türkiye'nin göz bebeği haline geldiğini belirtti.

  • Kütahya'da Otomobil Yön Levhasına Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
    16:38 Kütahya'da Otomobil Yön Levhasına Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

    Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Resul Aslan (22) idaresindeki otomobil, yön levhasının beton kaidesine ve metal direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

  • Bakan Ersoy:
    16:37 Bakan Ersoy: "2024'te Almanya bazında 7 milyon (turist) sayısını geçmeyi umuyoruz"

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm gelir hedefi olduğunu belirterek, "2024'te Almanya bazında 7 milyon (turist) sayısını geçmeyi umuyoruz.

  • AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Esnaf Ziyaretinde
    16:37 AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Esnaf Ziyaretinde

    AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.

  • Mardin'de elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı
    16:36 Mardin'de elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Arıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Sıddık Y. isimli kişi elektrik direğine çıkarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

  • Muğla'da uyuşturucu imalatı yapılan evde çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi
    16:36 Muğla'da uyuşturucu imalatı yapılan evde çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.


16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
14:56 İzmir’de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:19 Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:59 Sultanbeyli’de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı
12:58 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kaza anını anlattı: Aynı yolda 5 kaza daha olmuş BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kaza anını anlattı: Aynı yolda 5 kaza daha olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 16:41:19. #1.12#
SON DAKİKA: Tesla Fabrikasında Elektrik Kesintisi: Kundaklama Şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement