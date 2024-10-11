Tesla'nın 3 Milyonuncu Aracı Üretildi - Son Dakika
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Tesla'nın 3 Milyonuncu Aracı Üretildi

Tesla, Shanghai Gigafactory'de 3 milyonuncu aracını üretmeyi başardı. Bu önemli bir milestone.

11.10.2024 18:58
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SHANGHAİ, 11 Ekim (Xinhua) -- Tesla Gigafactory Shanghai'da üretilen 3 milyonuncu araç, Cuma günü montaj hattından çıktı. Bu gelişme ile fabrika için önemli bir aşama noktası aşılmış oldu.

Tesla'nın ABD dışındaki ilk giga fabrikası olan Shanghai fabrikasının inşaatına Ocak 2019'da başlanmış ve ilk araç aynı yılın Aralık ayında üretilmişti.

Şirketin açıklamasına göre, Shanghai fabrikası ilk 1 milyon otomobilini 30 aydan uzun bir sürede üretmişti. Üretimin 2 milyondan 3 milyona çıkması ise sadece 13 ay sürdü.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Shanghai, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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