Tesla'nın 3 Milyonuncu Aracı Üretildi

SHANGHAİ, 12 Ekim (Xinhua) -- Tesla Gigafactory Shanghai'da üretilen 3 milyonuncu araç, Cuma günü montaj hattından çıktı, 11 Ekim 2024.
Tesla Gigafactory Shanghai tarafından üretilen 3 milyonuncu aracın Cuma günü montaj hattından çıkmasıyla ABD'li şirketin Çin'in yeni enerji sektörüyle birlikte gelişme taahhüdünde yeni bir kilometre taşına ulaşıldı. (Fotoğraf: Xinhua)
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