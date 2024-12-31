Tesla'nın Şanghay'daki Mega Fabrikası Deneme Üretimine Başladı

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SHANGHAİ, 31 Aralık (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın yapımına yedi ay önce başlanan Shanghai'daki mega fabrikasında deneme üretimine başlandı.

Tesla Çin'in salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Tesla'nın enerji depolama bataryası Megapack'in üretileceği fabrikada 2025'in ilk çeyreğinde seri üretime geçileceği belirtildi.

Tesla'nın Shanghai'daki ikinci projesi olan fabrika, ABD'li şirketin dünyanın en büyük ikinci ekonomisine yatırım yapma kararlılığını gösterirken, ABD'li bazı politikacıların Çin'le "bağlarını koparma" ve Çin'le ilişkili "riskleri azaltma" söylemlerine de meydan okuyor.

Tesla'nın Çin'in doğusundaki finans merkezindeki ilk fabrikası olan Giga Fabrikası'nın 2019'da bir yıl içinde inşa edilip açıldığı dikkate alınacak olursa Çin'de "Tesla hızında" fabrika yapımında yeni bir rekor kırıldı.

Yaklaşık 40 gigavat-saat enerji depolama özelliğiyle yeni fabrika, ilk aşamada yıllık 10.000 ünite üretim kapasitesine sahip olacak.

Çin'in (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lin-gang Özel Alanı yönetimine göre yaklaşık 200.000 metrekarelik bir alanı kaplayan yeni fabrika, toplamda yaklaşık 1,45 milyar yuan (yaklaşık 201,76 milyon ABD doları) tutarında bir yatırım anlamına geliyor.

Tesla'nın ABD dışında inşa ettiği türünün ilk örneği olan bu mega fabrika, şirketin 2019'da açtığı ve ilk aşamada 50 milyar yuanın üzerinde yatırım yapılan giga fabrikadan sonra Shanghai'daki ikinci fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Mega fabrikasının mayıs ayındaki açılış töreninde Shanghai Lingang Ekonomik Kalkınma Grubu Limited Şirketi ile anlaşma imzalayan Tesla, Çin'deki ilk Megapack siparişini almıştı.