Tesla\'nın Satışları 2025 İlk Çeyreğinde Artış Gösterdi

SHANGHAİ, 4 Nisan (Xinhua) -- Tesla Çin'in Çin anakarasındaki satışları 2025 yılının ilk çeyreğinde 137.200 adede ulaşarak 2024 yılının aynı dönemindeki 132.800 adetlik satışı geride bıraktı.

Tesla'nın Shanghai giga fabrikası 2025'in ilk çeyreğinde 172.000'in üzerinde Model 3 ve yükseltilmiş Model Y aracın satışını yaptı. Verilere göre, Mart 2025'te Shanghai giga fabrikasının teslimatları 78.800 aracı aşarak şubat ayındaki 30.688 araç teslimatına kıyasla yüzde 156'lık bir büyüme kaydetti.

Tesla'nın 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin küresel üretim ve teslimat raporu ise, şirketin küresel enerji depolama kurulumlarının bir önceki yıla göre yüzde 157'lik bir artışla 10,4 gigavat saate ulaştığını açıklıyor.