TGB Üyelerine Hapis Cezası

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- Eminönü'nde ABD'li iki askerin başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 13 kişinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, tüm sanıklar hakkında, üzerlerine atılı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, 12 Kasım 2014'te Sarayburnu'nda bekleyen ABD savaş gemisinde görevli bazı askerlerin başına çuval geçirmişti. Bu eylem nedeniyle haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını yineledi. Mütalaada, olay tarihinde sanıkların Türkiye'de bulunan Amerikan askeriyle durdurup bir süre konuştukları, sonrasında grup içerisinde yer alan sanıklardan birinin müştekinin kafasına çuval geçirdiği, diğer sanıkların da iştirak halinde olaya dahil oldukları, bir süre askerin kafasında çuval ile olay yerinde ayrılmasına engel oldukları, sanıkların kısa süreli 'hürriyetten yoksun kılma' suçunu işledikten kısa süre sonra soruşturma başlamadan kendi rızaları ile serbest bıraktıkları anlatıldı. Açıklanan mütalaada, her bir sanık için 'birden fazla kişiyle beraber kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar ile avukatları, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Tüm sanıklar, 1 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıklar hakkında, üzerlerine atılı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.