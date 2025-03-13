Thaçi, Hastalı Babasını Ziyaret Etti

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemede tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova'nın başkenti Priştine'de hasta babasını ziyaret etti.

Thaçi, Avrupa Birliği'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) ve Kosova polisi ekiplerince Priştine'deki Kosova Üniversite Klinik Merkezine (QKUK) getirildi.

Thaçi'nin hasta babasını ziyareti sırasında QKUK'ta yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Klinik önünde Thaçi'nin gelişi nedeniyle toplanan kalabalık, Thaçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) lehine sloganlar attı.

Babasının yanında yaklaşık 4 saat kalan Thaçi, klinikten çıkarken kalabalığı selamladı.

"Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı" olarak bilinen Lahey'deki özel mahkemeden yerel basına yapılan açıklamada, Thaçi'ye hasta babasını ziyaret izninin "mücbir insani nedenlerden dolayı" verildiği belirtildi.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor. Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nın onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.