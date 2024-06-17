THK Lüleburgaz Şubesi Deri Bağışı Kabul Ediyor - Son Dakika
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THK Lüleburgaz Şubesi Deri Bağışı Kabul Ediyor

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Başkanı Ahmet Kurnaz, kurban bayramı dolayısıyla deri bağışlarını kabul ettiklerini bildirdi. Kurnaz, 4 araç ve 12 kişilik ekiple kent merkezi ve köylerde deri toplama çalışması yürüttüklerini belirtti. Vatandaşlardan kestikleri kurbanların derilerini Türk Hava Kurumuna bağışlamalarını istediklerini ifade eden Kurnaz, deri bağışlarını yeni sanayi sitesinde kurulan hayvan pazarında kurumun çadırına getirebileceklerini söyledi.

17.06.2024 12:23
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Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Başkanı Ahmet Kurnaz, kurban bayramı dolayısıyla deri bağışlarını kabul ettiklerini bildirdi.

Kurnaz, yaptığı yazılı açıklamada 4 araç ve 12 kişilik ekiple kent merkezi ve köylerde deri toplama çalışmasını yürüttüklerini belirtti.

Vatandaşlardan kestikleri kurbanların derilerini Türk Hava Kurumuna bağışlamalarını istediklerini ifade eden Kurnaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Lüleburgazlı hemşerilerimizin Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi'ne desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyoruz. Bayramın ilk iki günü köylerimizde derileri toplayacağız. Kent merkezinde de Türk Hava Kurumuna deri bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız da yeni sanayi sitesinde kurulan hayvan pazarında kurumumuz çadırına kurban derilerini getirebilirler."

Fikir maratonu yapılacak

Lüleburgaz Belediyesince fikir maratonu yapılacak.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, İnovasyon Merkezi tarafından "Gençler Geleceği Planlıyor" temasıyla fikir maratonu yapılacağını bildirdi.

Fikir maratonuna 15-19 yaş gençlerin katılabileceğini ifade eden Gerenli, maratonun 2 gün süreceğini kaydetti.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde 29-30 Haziran'da düzenleneceğini aktaran Gerenli, maratonda eğitim, girişimcilik, temalı yıllar, birlikte yaşam, ortak kent değerleri üretimi, engelsiz yaşam, sürdürülebilirlik ve iklim, dijitalleşme ve inovasyon konularında çözüm önerileri geliştirilerek fikir üretileceğini belirtti.???????

- Demirköy ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Demirköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir çay bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Gün, törene katılan protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Kaymakam Bayram, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yoğun yaşandığı günlerden olduğunu ifade eden Bayram, dini bayramların İslam aleminde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THK Lüleburgaz Şubesi Deri Bağışı Kabul Ediyor - Son Dakika

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