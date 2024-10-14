Thu Le Lüleburgaz'da Konser Verecek

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında dünyaca ünlü gitarist Thu Le'yi ağırlayacak. Thu Le, 19 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de sahne alacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin, 14 -22 Ekim arasında düzenleyeceği Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Vietnamlı gitarist Thu Le konser verecek. Thu Le'nin gitar resitali 19 Ekim 2024 Cumartesi akşamı saat 20.00'de Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde bulunan K. Budak Çal Salonu'nda gerçekleştirilecek. Flamenko, tango ve anadolu ezgilerini klasik gitarla harmanlayan, oldukça geniş bir repertuvara sahip sanatçı, dünyanın dört bir yanında konserler veriyor. Klasik gitarla seslendirdiği eserleri yayınlayan sanatçının performansları milyonlarca kişi tarafından izleniyor.