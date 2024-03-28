THY, 10 yıl aradan sonra Trablus'a uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları (THY), 10 yıl aradan sonra Libya'nın başkenti Trablus'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
THY'nin uçağı başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra Havalimanında düzenlen törene, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Libya Sivil Havacılık Genel Müdürü Abdurrahman bin Yusuf ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi katıldı.
Törende konuşan Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Türk hükümetine THY seferlerinin yeniden başlaması konusunda sarf ettiği çabalardan dolayı takdirlerini sunduğunu söyledi.
THY'nin uçuşlara başlaması diğer uluslararası şirketleri teşvik edici bir adım
"Uluslararası standartları taşımasıyla bilinen THY'nin bugün Mitiga Havalimanı'na inişi sivil havacılık alanında çalışan tüm uluslararası kuruluşlar için bir teminattır ve Libya'daki istikrarın bir göstergesidir." diyen Şuhubi, THY'nin uçuşlarının başlamasının diğer uluslararası hava yolu şirketlerini de teşvik edici bir adım olduğunu ifade etti.
Şuhubi, dünya çapında 315'i aşkın noktaya uçan THY'nin ülkesine yeniden seferlere başlamasının Libya vatandaşlarının dünya çapındaki seyahatlerini kolaylaştıracağını ve iki ülke ilişkilerine katkıda bulunacağını kaydetti.
Libya'da havacılık alanında faaliyet gösteren kurumların bakım ve onarım konularında eğitim ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Şuhubi, "THY, bizim için bu ihtiyacın karşılanması konusunda en uygun ortaktır. Libya'nın diğer havalimanlarına da THY uçuşlarının başlaması konusunda yeniden bir araya gelmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.
"THY'nin Bingazi ve Misrata'ya da uçuşlara başlamasını planlıyoruz"
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz da Türkiye ile Libya'nın her alanda olduğu gibi ilişkilerini ulaştırma alanında da geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.
"Yaklaşık 10 yıl aradan sonra küresel bayrak taşıyıcımız THY'nin bugün itibarıyla seferlerine yeniden başladığını buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz." diyen Yılmaz, bu gelişmenin iki ülke ilişkileri bakımından tarihi bir dönüm noktasını teşkil ettiğini belirtti.
İleriki dönemde THY'nin Bingazi ve Misrata'ya da uçuşlarının başlamasının planlandığını kaydeden Yılmaz, THY'nin Trablus'a seferlerine başlamasıyla Libya'nın uluslararası camiada desteklenmesinde önemli bir mesafe katedilgini aktardı.
Törende, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de birer konuşma yaptı.
Törenin ardından iki ülke yetkilileri arasında THY'nin Libya seferlerinin başlatılması ve sefer düzenlemesine ilişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı.
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