THY, Ajet\'e 5 adet Boeing 737-800 uçağını devretti

TÜRK Hava Yolları, iştirak şirketi olan Ajet'e 5 adet Boeing 737-800 tipi uçağı devretti.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz %100 iştirakimiz olan AJet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin (AJet) Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başlayabilmesi için Ortaklığımız mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın ayni sermaye olarak AJet'e devredilmesine karar vermiştir" denildi.