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THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz %100 iştirakimiz olan AJet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin (AJet) Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başlayabilmesi için Ortaklığımız mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın ayni sermaye olarak AJet'e devredilmesine karar vermiştir" denildi.
Son Dakika › Güncel › THY, Ajet'e 5 adet Boeing 737-800 uçağını devretti - Son Dakika