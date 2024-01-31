THY, Almanya\'da gerçekleşecek grev nedeniyle 58 seferi iptal etti

Netanyahu'nun 4 aşamalı Gazze planı deşifre oldu! İşte ABD ile paylaştığı taslak metnin detayları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 aydır kan gölüne çevirdiği Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili 4 aşamalı bir yol haritası taslağı hazırladığı ve bunu ABD ile paylaştığı öğrenildi. Taslak metinde Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in katılımıyla kurulacak bir Arap koalisyonu ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nde Fetih ve Hamas'ın yer almadığı yeni bir Filistin yönetiminin oluşturulması gibi detaylar da yer alıyor.