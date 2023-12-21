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THY, Antalya'da 11 seferini iptal etti - Son Dakika
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THY, Antalya'da 11 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Antalya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 seferini iptal etti. THY, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı doğrultusunda seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

THY, Antalya\'da 11 seferini iptal etti
21.12.2023 - 10:23,
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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ANTALYA'DA bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 11 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı.

Kaynak: DHA
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