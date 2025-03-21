Türk Hava Yolları (THY) Cenevre Müdürlüğü iftar programı düzenledi.

Cenevre'de bir otelde düzenlenen programa, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Cenevre'de daimi temsilcilikleri bulunan bazı ülkelerin büyükelçi ve temsilcileri, KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, THY Cenevre Müdürü Hüseyin Avni Gümrükçüoğlu, İsviçre ve Fransa'daki Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Akçapar, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları ve şehitleri rahmetle ve saygıyla andı.

Akçapar, "Ülkemizin 2023 yılında yaşadığı ve binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremler sonrası sizlerin ve THY'nin koşulsuz ülkemize gösterdiği destek için sizlere ve THY'ye bir kere daha teşekkür ediyorum." dedi.

Ramazan ayının, birlik, dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerinin yaşandığı, insanlığın ortak değerlerine daha fazla özen gösterildiği bir dönem olduğunu aktaran Akçapar, şöyle konuştu:

"Ancak ne yazık ki bu mübarek ayda başta Gazze'de olmak üzere süregelen insanlık dramları bizlere buruk bir ramazan yaşatıyor. Krizlerle sıkışmış uluslararası sistemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu her platformda hatırlatıyoruz. Çünkü uluslararası sistemin adalet dağıtmadığını, çözüm üretmediğini, çatışmaları engelleyemediğini Gazze'de yaşananlardan görüyoruz."

Akçapar, uluslararası sistem ve uluslararası birliklerin çok hızlı bir dönüşüm içerisinde olduğunun altını çizerek, Avrupa ülkelerindeki siyasi eğilimlerin değişmesinin, geçmişin olumsuz tecrübeleri hatırlattığına işaret etti.

"Bu değişim, hem yurt dışındaki vatandaşlarımızı hem de tüm Müslümanları etkilemektedir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığında görülen artış endişe yaratmaktadır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar ise kabul edilemez." ifadelerini kullanan Akçapar, tüm sağduyulu insanların ve Avrupalı siyasetçilerin bu olumsuz gelişmeler karşısında harekete geçmesi gerektiğine inandığını bildirdi.

Akçapar, THY'nin dünyanın en prestijli hava yollarından biri haline geldiğine işaret ederek, THY'nin geniş uçuş ağı, olağanüstü konforu ve yüksek kaliteli hizmetiyle küresel ölçeğinin yanı sıra Cenevre'de bulunan uluslararası kuruluşlar için de ilk tercih olmaya devam ettiğini söyledi.

THY Cenevre Ofisi'nin özverili çalışmalarına işaret eden Akçapar, THY Cenevre Müdürü Gümrükçüoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Başkonsolos Özkan ise ramazan ayının ibadet ve tefekkür ayı olduğunu kaydederek, ramazanın, sahip olunan nimetlere şükredilmesi ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi gerektiğini hatırlattığına işaret etti.

THY'nin en büyük markalarından biri olduğunu aktaran Özkan, "THY, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkılar yaparken, 6 Şubat'ta yaşanan depremler gibi zor zamanlarda da fedakarca davranmıştı. THY, vatandaşlarımızın taleplerini de her zaman dikkate alan yaklaşıma sahiptir." dedi.

THY Cenevre Ofisi Müdürü Gümrükçüoğlu ise ramazanın, oruç tutmanın çok ötesinde, düşünme ve her şeyden önce birlikte olma zamanı olduğunu bildirdi.

Dünyanın dört bir yanındaki insanları ve kültürleri THY aracılığıyla birbirine bağladıklarını belirten Gümrükçüoğlu, "Biz sadece bir hava yolu değiliz, kıtalar arasında bir köprüyüz ve uluslar arasında daha yakın bağlar kuruyoruz. Sürekli genişleyen ağımızla THY artık dünya çapında en çok varış noktasına hizmet veren hava yolu şirketidir. İsviçre ile tarihimiz 50 yıl önce, 1972'deki ilk uçuşumuzla başladı. Bugün günlük 3 uçuşla Cenevre'yi Türkiye'ye ve oradan da dünyanın geri kalanına bağlıyoruz." diye konuştu.

THY Cenevre Müdürlüğü Satış Şefi olarak görev yapan Celil Yılmaz ise THY'nin kurumsal yapısı ve müşterilerine sunduğu fırsatlarla ilgili davetlileri bilgilendirdi.