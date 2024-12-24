THY'den Müziğin Eşlik Ettiği Uçuş

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Türk Hava Yollarının (THY), 21 Aralık'ta, Avustralya'nın Sidney kentine icra ettiği tarifeli seferde kabin memurları keman ve flüt enstrümanları eşliğinde müzik dinletisi sundu.

En uzun gecenin yaşandığı İstanbul'dan en uzun gündüzün görüldüğü Sidney'e THY'nin gerçekleştirdiği seferde kabin memurlarının müzik dinletisi yolculara keyifli anlar yaşattı.

Yolcular da bu sürprizi cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nda oluşturulan platformda fotoğraf çektiren yolculara çeşitli hediyeler de verildi.

"Vivaldi'nin zamansız notalarının rehberliğinde en sıra dışı yolculuğumuza çıktık"

THY'nin sosyal medya hesabından uçuşa ilişkin bir videolu paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Hedef Sidney... Yılın en uzun gecesinden en uzun gününe Vivaldi'nin zamansız notalarının rehberliğinde en sıra dışı yolculuğumuza çıktık. Havalimanında içten bir karşılama, uçakta keyifli sürprizler ve ömür boyu sürecek anılar. Bize katılan herkese, yolcuğu hedef kadar büyülü hale getirdiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.