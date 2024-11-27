Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatacağını bildirdi.
THY'nin Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › THY'den Ohri'ye Tarifeli Sefer - Son Dakika
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