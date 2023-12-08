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THY, Gaziantep'teki Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 18 Seferini İptal Etti - Son Dakika
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THY, Gaziantep'teki Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 18 Seferini İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal ettiğini duyurdu.

08.12.2023 - 17:01,
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İSTANBUL TÜRK Hava Yolları(THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada Gaziantep'te etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarınki uçuşlarda bazı sefer iptalleri olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Gaziantep çıkışlı-varışlı 18 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.

THY, Gaziantep\'teki Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 18 Seferini İptal Etti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: THY, Gaziantep'teki Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 18 Seferini İptal Etti - Son Dakika
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