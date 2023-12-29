THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp\'ın yerine Mehmet Akif Konar atandı

TÜRK Hava Yolları (THY) tarafından şirketin operasyonel yapısını güçlendirmek amacıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ajet Havacılık'a Genel Müdür olarak atanan Kerem Sarp'ın yerine daha önce havayolu şirketinde görev yapan Mehmet Akif Konar'ın atandığı açıklandı.

THY'den kamuyu aydınlatma platformu (KAP)'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Ortaklığımızın operasyonel yapısını güçlendirmek için amacıyla; Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'nın, Genel Müdür (Operasyon) Yardımcılığı'na tadil edilmesine, Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Kerem Sarp'ın yerine Sn. Mehmet Akif Konar'ın Genel Müdür (Operasyon) Yardımcısı olarak istihdam edilmesine, Sivil Havacılık Otoritelerinden onay alınana kadar mezkur göreve vekalet etmesine, Sn. Kerem Sarp'ın Ajet Hava Taşımacılığı A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevinin devam etmesine, Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcılığı'nın, Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'na tadil edilmesine, 7 Ekim 2016'dan bu yana Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. Turhan Özen kariyer tercihleri doğrultusunda görevinden ayrılması nedeniyle, Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı pozisyonu için Sn. Ali Türk'ün istihdam edilmesine karar vermiştir. Türk Hava Yolları olarak aramızdan ayrılan Sn. Turhan Özen'e Ortaklığımıza yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılarının devamını diliyoruz. Ortaklığımıza yeniden katılan Sn. Mehmet Akif Konar ve Sn. Ali Türk'e de yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.