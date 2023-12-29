 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
THY Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

THY Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp'ın yerine Mehmet Akif Konar atandı. Konar, daha önce havayolu şirketinde görev yapmıştı.

THY Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı
29.12.2023 - 23:11,
Abone Ol
TÜRK Hava Yolları (THY) tarafından şirketin operasyonel yapısını güçlendirmek amacıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ajet Havacılık'a Genel Müdür olarak atanan Kerem Sarp'ın yerine daha önce havayolu şirketinde görev yapan Mehmet Akif Konar'ın atandığı açıklandı.

THY'den kamuyu aydınlatma platformu (KAP)'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Ortaklığımızın operasyonel yapısını güçlendirmek için amacıyla; Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'nın, Genel Müdür (Operasyon) Yardımcılığı'na tadil edilmesine, Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Kerem Sarp'ın yerine Sn. Mehmet Akif Konar'ın Genel Müdür (Operasyon) Yardımcısı olarak istihdam edilmesine, Sivil Havacılık Otoritelerinden onay alınana kadar mezkur göreve vekalet etmesine, Sn. Kerem Sarp'ın Ajet Hava Taşımacılığı A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevinin devam etmesine, Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcılığı'nın, Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'na tadil edilmesine,  7 Ekim 2016'dan bu yana Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. Turhan Özen kariyer tercihleri doğrultusunda görevinden ayrılması nedeniyle, Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı pozisyonu için Sn. Ali Türk'ün istihdam edilmesine karar vermiştir. Türk Hava Yolları olarak aramızdan ayrılan Sn. Turhan Özen'e Ortaklığımıza yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılarının devamını diliyoruz.  Ortaklığımıza yeniden katılan Sn. Mehmet Akif Konar ve Sn. Ali Türk'e de yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türk Hava Yolları, Operasyon, Akif, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı - Son Dakika


23:32
Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi
23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01
Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41
İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın

Son Dakika
23:32 Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41 İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 00:06:01. #1.11#
SON DAKİKA: THY Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement