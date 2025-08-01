THY, Halep'e 13 Yıl Aradan Sonra Uçuş Başlattı - Son Dakika
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THY, Halep'e 13 Yıl Aradan Sonra Uçuş Başlattı

THY, Halep\'e 13 Yıl Aradan Sonra Uçuş Başlattı
01.08.2025 12:58
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Türk Hava Yolları, 13 yıl aradan sonra Halep seferlerine yeniden başladı. İlk seferde kutlama yapıldı.

Türk Hava Yolları (THY), 2012 yılı nisan ayında iç savaş nedeniyle ara verdiği Suriye'nin Halep kentine uçuşlarını 13 yıl aradan sonra yeniden başlattı.

İlk sefer dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda yolculara uçağın kapısında lokum ikram edildi. Saat 08.10'da 145 yolcusuyla havalanan TK844 sefer sayılı THY uçağı, saat 10.10'da Halep Uluslararası Havalimanı'na indi.

Halep Havalimanı'nda ilk sefer dolayısıyla kurdele kesildi. Törende konuşan Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, THY'nin 13 yıl aradan sonra Halep'e sefer başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cengiz, "Halep, Suriye'nin Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısıdır. Türkiye için de Halep, Suriye'ye ve Orta Doğu'ya açılan önemli geçitlerden biridir. THY'nin uçuşlarını böyle anlamlı bir günde başlatması bizler için eşsiz bir mutluluktur." dedi.

THY'nin ilk uçuşlarıyla birlikte gökyüzünden de Halep'e kapıların açıldığını ifade eden Cengiz, "Halep'in Türkiye ile 1000 yıla uzanan ilişkilerinde, yüz yıllara dayanan güçlü bağlarında, göklerden de bu bağlar Türk Hava Yollarının bu yeni başlangıcıyla yeniden tesis edilmiştir. THY'nin hem ülkemiz hem Suriye hem İstanbul hem de Halep için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Seferlerin başlamasında emeği geçen herkese teşekkür eden Cengiz, bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdi.

THY 2. Bölge Satış Başkanı Mahmut Yayla ise Halep'in, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu hattın yeniden açılmasıyla iki ülke arasında ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesini hedeflediklerini belirten Yayla, "THY olarak, misafirlerimize daha fazla seyahat seçeneği sunarken, bölgesel bağlantılarımızı da artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Alaa El Sallal da Suriye sivil havacılık tarihine yeni bir satır eklediklerini söyledi.

THY'nin Halep'e 13 yılın ardından düzenlediği ilk seferini karşılamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Sallal, şunları kaydetti:

"Halep'in tarihi semalarında sizleri görmek memnuniyet verici. Bu, sadece bir uçağın bir havalimanına inişi değil aynı zamanda iki ülke arasında inşa edilen bir köprünün nişanesidir. Halep şehri eski pazarları, eski çarşılara ve eski kalesiyle ve tarihi sokaklarıyla sizleri karşılamaktan memnuniyet duyuyor. Halep'te sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizlere duyduğunuz güven için sizlere teşekkür ediyoruz."

THY ekibine teşekkür eden Sallal, seferlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Halep, THY'nin Suriye'deki ikinci uçuş noktası oldu

Ocak ayında başlayan Şam seferlerinin ardından Halep uçuşlarının eklenmesiyle, THY'nin Suriye'deki destinasyon sayısı ikiye yükseldi.

THY'nin Halep seferleri İstanbul Havalimanı ile Halep Uluslararası Havalimanı arasında çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek. Uçuşlar, 19 Ağustos itibarıyla haftada 5 sefer, 1 Eylül sonrası ise her gün yapılacak.

THY, 25 Temmuz 2025 itibarıyla yapılan bilet alımlarıyla, İstanbul-Halep-İstanbul hattında 299 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinde alınan biletler için geçerli olup, satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

THY ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye "www.turkishairlines.com"internet sitesinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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