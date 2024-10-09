THY Kaptan Pilot Hayatını Kaybetti

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bir kaptan pilotun uçuş esnasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot'u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

İlçehin Pehlivan'ın 2007 yılından bu yana THY'de görev yaptığını aktaran Üstün, şunları kaydetti:

"İlçehin Pehlivan, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezi'nde 08 Mart 2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir. Uçağımız New York'a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır."

Yahya Üstün, THY ailesi olarak kaptan pilot İlçehin Pehlivan'a Allah'tan rahmet, Pehlivan'ın ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine sabır dilediklerini ifade etti.