THY'nin Podgorica Seferleri İptal Edildi

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Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya bugün yapılması planlanan seferlerin bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Podgorica'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü "TK1087" sefer sayılı İstanbul-Podgorica ve "TK1088" sefer sayılı Podgorica-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.