THY'nin Zamanında Kalkış Oranı Yüzde 84,7 Oldu - Son Dakika
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THY'nin Zamanında Kalkış Oranı Yüzde 84,7 Oldu

THY, yılbaşından bu yana zamanında kalkış oranını yüzde 84,7'ye çıkardı.

26.03.2025 15:47
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Türk Hava Yollarının (THY) yılbaşından bu yana zamanında kalkış oranı yüzde 84,7'ye ulaştı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin 2025 başından itibaren zamanında kalkış performansında önemli başarıya imza attığını belirtti.

Ekşi, "Zamanında kalkıyoruz. Yılbaşından itibaren zamanında kalkış puanımız yüzde 84,7'ye ulaştı. İstanbul kalkışlı seferlerimizde bu oran yüzde 88,1. Maşallah diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal Ekşi, başarıda emeği olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THY'nin Zamanında Kalkış Oranı Yüzde 84,7 Oldu - Son Dakika

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