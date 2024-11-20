THY, Podgorica Seferlerini İptal Etti

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TÜRK Hava Yolları(THY) bugün yapılması planlanan Podgorica seferini karşılıklı olarak iptal etti.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki olumsuz hava koşulları hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklama, bugün yapılması planlanan TK-1087 İstanbul-Podgorica ve TK- 1088 Podgorica-İstanbul seferinin iptal edildiğini açıkladı.