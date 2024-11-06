THY Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal

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İbrahim YILDIZ/-TÜRK Hava Yolları (THY), bugün gerçekleşmesi planlanan Havana, Krakow ve Bağdat seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Havana, Krakow ve Bağdat Havalimanlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle 06 Kasım tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Ayrıca Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle de yarın yapılması planlı TK 38 Johannesburg- Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg ara seferlerimiz iptal edildi"denildi.

Havayolu şirketi Polonya'nın Krakow kentine hava şartlarının uygun olması durumunda ilave sefer planlaması yapıldığını da açıkladı.